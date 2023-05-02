Kılıçdaroğlu'nun Fahrettin Altun ve ekibine 'uyarısı' sonrası Tuncay Özkan'ın açıklaması gündem oldu: 'Elimizde isim isim belgeler var...'

Yayınlanma: 02.05.2023 - 08:09

Güncelleme: 02.05.2023 - 08:15

Geçen günlerde yaptığı açıklama ile, "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum” diyen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Son 10 güne 2 gün kaldı” sözleriyle bir uyarı paylaşımı yaptı.

İSİM VERDİ: 'SON UYARIMDIR...'

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve 'ekip arkadaşlarına' seslendi.

CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!"

Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 1, 2023

‘GİRİŞİLECEK PİS İŞLERİ BİLİYORUM’ DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçen günlerde yaptığı paylaşımda da "Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" ifadelerini kullanmıştı.

TUNCAY ÖZKAN: 'İSİM İSİM BELGELER VAR...'

CHP liderinin Fahrettin Altun ve ekibine 'uyarısı' sonrası CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın açıklaması yeniden gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun iktidara yönelik 'Son 10 günde girişilecek pis işleri biliyorum' diyerek açıklama yapmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuncay Özkan, "Yurt dışından ekip getirmişler. Sesleri birleştiriyorlar, görüntüleri birleştiriyorlar. İsim isim belgeler var" demişti.

Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Özkan, kara propagandaya maruz kaldıklarını belirterek "Yurt dışından ekip getirmişler. Sesleri birleştiriyorlar, görüntüleri birleştiriyorlar. Esenyurt'ta basılan broşürün devamını sağlayacak görüntüler ve ses kayıtları var. Bunlarla ilgili olarak Genel Başkanımızın elinde çok güçlü, isim isim belgeler var" açıklamasında bulunmuştu.