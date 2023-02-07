Kılıçdaroğlu SPK'ye gidiyor: 'En acı günlerimizde bile soymaya doyamadılar'

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:33
Kılıçdaroğlu SPK'ye gidiyor: 'En acı günlerimizde bile soymaya doyamadılar'
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Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dönünce Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gideceğini söyledi.

Borsa'daki sert hareketler sonrası Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!”

BORSA'DA BUGÜN

 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 5 düşmesiyle endekse bağlı devre kesici uygulandı. İşlemler devam ettikten sonra düşüş yüzde 7'yi buldu. İkinci kez devre kesici uygulandı. Çimento hisselerindeki yükseliş ise bugün de devam etti.

 


SPK Kemal Kılıçdaroğlu Borsa İstanbul

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