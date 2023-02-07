Borsada devre kesici uygulandı!
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 azalışla 4.903,85 puandan başladı. Ardından Borsa İstanbul'da günlük kayıp yüzde 5'e ulaştı ve endekste devre kesici çalıştı.
BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 26,33 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 4.903,85 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,68 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 2,43'le spor, tek kazandıran yüzde 1,80'le taş, toprak oldu.
BORSA İSTANBUL DEVRE KESTİ
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "Saat 12.11.30 itibarıyla Endekse Bağlı i Devre KesicSistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 12.41.30'da yeniden başlayacağı kaydedilen açıklamada, emir toplama sürecinin, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesildiği hatırlatıldı.
DEVRE KESİCİ NEDiR?
Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
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