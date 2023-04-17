Kılıçdaroğlu TikTok'tan gençlere vaatlerini sıraladı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok'ta yaptığı paylaşımda telefon ve oyun konsolunda atılacak adımları duyurdu.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından yayımladığı video ile gençlere seslendi.
Alacakları ilk telefon ve oyun konsolunda ÖTV’yi kaldıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu ilk internet aboneliklerinden de vergi alınmayacağı vaadinde bulundu.
Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV’yi kaldıracağım. Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV’yi kaldıracağım.
İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok’un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.
Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın.”
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