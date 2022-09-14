Kılıçdaroğlu ve Akşener, Yavaş’ın etkinliğinde buluştu, ‘sorun yok’ mesajı verdi

14 Eylül 2022 Çarşamba, 18:42

Ayşe Sayın | Ankara

CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “HDP’ye bakanlık verilebilir” tartışması sonrasında ilk kez, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın düzenlediği Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’nda bir araya geldi.

Etkinlik sırasında sohbet eden ve oldukça neşeli oldukları gözlenen Akşener ve Kılıçdaroğlu, daha sonra çiftçilerle kameralara poz verdi.

CHP lideri, ittifak olarak iktidara geldiklerinde şimdiye kadar görülmemiş bir çok şeyi dünyaya göstereceklerini belirtti, “Bizim kitabımızda ayrımcılık yok” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim vaatleri arasında yer alan Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli’ni, Bilkent Otel’de CHP ve İYİ Parti lider, yönetici, milletvekilleri ve çitçilerin katıldığı bir etkinlikle kamuoyuna açıkladı.

Toplantıyı ilginç kılan, iki parti arasında “soğuk rüzgarların estiği” konuşulan bir döneme denk gelmesiydi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in iktidara geldiklerinde “HDP’li bir ismin de bakan olabileceği” yönündeki sözleri siyaset gündeminde oldukça tartışma yaratmış, başta Akşener olmak üzere İYİ Partililer, CHP yönetiminin “parti görüşü olmadığı” yönündeki açıklamalarına rağmen sert tepki göstermişti.

İki parti arasında bir süredir “adaylık” konusunda da bir çekişme olduğu kulislerde konuşuluyordu.

Zira Kılıçdaroğlu’nun adaylık niyetini “6’lı masanın üzerinde uzlaşması halinde adaylığa hazır olduğunu” söyleyerek ortaya koymasına karşın, İYİ Parti’den açık destek görmemesi ve Mansur Yavaş’ın adaylığına destek veren açıklamalar gelmesi de iki parti arasındaki bir gerilim olduğu yorumlarına yol açıyordu.

NEŞELİ SOHBETLE “SORUN YOK” MESAJI

İşte bu gelişmeler nedeniyle gözler iki liderin buluşacağı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğine çevrilmişti.

Etkinlikte Mansur Yavaş kürsüye çıkmadan önce Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun son derece neşeli sohbet ettiği gözlendi. Akşener, seymen gösterisi sırasında da alkışla zaman zaman tempo tuttu, program sonunda da çiftçilerle kameralar karşısına geçerek, bir anlamda “sorun yok” mesajı verdiler.

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İTTİFAKLA İKTİDAR MESAJI: ‘BİZDE AYRIMCILIK YOK’

Etkinlikte konuşma yapan Kılıçdaroğlu, belediyenin sıvı gübre dağıtmasını bir çiftçinin “görülmemiş şey” olarak nitelendirdiğini belirterek, “Şimdiye kadar görülmemiş aslında çok şeyi, Allah nasip eder, ittifak olarak iktidara geldiğimizde bütün Türkiye’ye de dünyaya da göstereceğiz. Türkiye’yi büyütmek için, Türkiye’yi kalkındırmak için, işsizlik belasından bu ülkeyi kurtarmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Belediye başkanlarının hizmet götürmek için ellerinden geleni yaptığını, ancak “engellendiklerini ve karşılarına büyük zorluklar çıkarıldığını” belirten Kılıçdaroğlu, “Şunu söylüyorum belediye başkanı arkadaşlarıma; ‘Şikayet etmeyeceksiniz, sizin göreviniz sorunları aşmak ve halka hizmet etmek’. Onu yapıyorlar. Yapmaya devam ediyorlar” dedi.

İktidarın politikaları nedeniyle çitçinin toprağa “küstüğünü” savunan CHP lideri iktidara geldiklerinde “ayrımcılık yapmayacaklarını, köylüyü yeniden milletin efendisi yapacaklarını” söyledi:

“Başkan’ın yaptığı güzel bir şey daha var. Bir çiftçi arkadaşım söyledi; ‘Ayırt etmeden herkese hizmet ediliyor’. Evet, vatandaşlar arasında ayrımcılık olmayacak. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur.

“Oy verir-vermez, o onun tercihidir. Ama siyaset kurumu, o kişiye hizmet götürmek zorundadır, sorununu çözmek zorundadır. Beraber, kucaklamak zorundadır. Var olan sorununu çözdükten sonra onu kucaklamak, dinlemek zorundadır.

“Yeni bir iklime, anlayışa, birlikte yaşama anlayışına, yeni bir sevgiye hepimizin ihtiyacı var.”

YAVAŞ: EN KAPSAMLI KIRSAL DESTEK

Projesini anlatmak için kürsüye gelen Mansur Yavaş, Ankara’daki boş alanların yüzde 50’sinin tarıma uygun olduğunu belirterek, “İşte böyle bir ortamda, Entegre Kırsal Kalkınma Modeli’ni hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’nin yerel bazda en kapsamlı kırsal desteklerini sağlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ankara’daki park ve bahçelerde kullanılan süs bitkilerinin, “sözleşmeli üretim” yapan Ankaralı çiftçilerden alındığını anlatan Yavaş, Başkent’te “ithal ağaç ve bitki” dönemini sonlandırdıklarını söyledi. Yavaş 2023 hedeflerini de şöyle anlattı:

“2023 yılındaki hedeflerimizi de belirledik ve şimdiden hazırlıklara başladık. Büyükşehir Belediyemizde yeni kurulan kırsal kalkınma bütçe içi işletmesi ile üreticilerimizin ürünlerinin pazara erişimini hızlandırmak ve daha fazla para kazanmalarını temin etmek amacıyla ürün işleme ve depolama tesisleri ilçelerimizde kurulacak.

"Örneğin Çubuk ve Ayaş ilçelerimize soğuk hava deposu, Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerimize jeotermal kurutma, Kalecik’te köylere üzüm sıkma makinaları gibi tesisleri kazandıracağız.”

BİRLİKTE AYRILDILAR

Kılıçdaroğlu ve Akşener toplantı salonundan birlikte ayrıldılar. Çıkışta bir çiftçinin, “Köylünün çok dertleri var” demesi üzerine Kılıçdaroğlu, Akşener’i işaret ederek, “Dertler var biliyoruz. Elazığ’da, Erzurum’da, İzmir’de öyle, tümünü çözeceğiz. Biraz sabır, az kaldı diyor Sayın Genel Başkanım” yanıtını verdi.