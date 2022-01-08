Canlı yayında Kılıçdaroğlu ile Şentop arasında gergin anlar!

08 Ocak 2022 Cumartesi, 23:21

Cumhuiryet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programına konuk oldu. Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kendisinin TÜİK'e alınmamasına sessiz kalan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisi sonrası Şentop, canlı yayına bağlandı. Şentop, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yapmasınlar" dedi.

ŞENTOP BAĞLANDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin TÜİK'e alınmamasına ilişkin tepkisizliğine sitemde bulunmasına cevap vermek için canlı yayına bağlandı.

Şentop, "Ben siyasi parti temsilcileriyle, genel başkanlarla hiçbir zaman günlük siyasi polemiğe girmedim, girmem. Fakat bu ilk değil ve bunun devam edeceğini düşündüğüm için bu konuya mahsus olarak açıklama yapmak istiyorum. Ben TBMM başkanıyım. Ayrıca hukukçuyum. Anayasa'yla ilişkili muhtelif dersler verdim. Bir milletvekilinin anayasa ve iç tüzükten kaynaklanan haklarıyla ilgili olarak, bu haklarla ilgili bir sorun yaşandığını TBMM başkanının ne zaman, nasıl ve hangi enstrümanlarla müdahale edeceğini biliyorum. Ancak TBMM Başkanı milletvekillerinin her türlü isteğini karşılayacak bir pozisyonda değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu ve CHP'nin politikalarına eleştirilerde bulunan Şentop, "Bu oyunlarda kendileri ve kendileriyle beraber gönüllü olarak oynayabilirler. Bu oyunun parçası olmadığı zaman TBMM Başkanı'nı ağır ve hukuku zorlayan bir şekilde itham etmek yanlıştır. Kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yapmasınlar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, TBMM Başkaın Şentop'a "Bakanlığa giderken sizin önünüze kilit vurulmuş bir kapı çıkarılıyorsa, gerçek bir TBMM Başkanı'nın, "Beyler siz ne yapıyorsunuz?" diye sorması gerekirdi" diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, kendisine bakanlıktan randevu alınmasına ilişkin bir beklentisinin ise hiç olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Şentop, Kılıçdaroğlu'na, "Ben gerçek meclis başkanı değilsem, Kılıçdaroğlu'nun da gerçek genel başkan olmadığı tartışılır" dedi.