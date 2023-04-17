Kılıçdaroğlu ve Soyer “2023 Kuşağı” ile buluştu: Değişim senin elinde

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:13

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in organize ettiği ve Ankara’da, gerçekleşen “Değişim Senin Elinde” etkinliği Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez oy kullanacak gençleri buluşturdu. İftar yemeğinin ardından başlayan programın moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üstlendi. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin dört bir yanından 18-22 yaş arasındaki 200’ün üzerinde gencin katıldığı buluşmada soruları yanıtladı. Programda 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk kez oy verecek İzmir, Antalya, Eskişehir, Kastamonu, Zonguldak gibi şehirlerden gelen çok sayıda gençler aldı.

“MÜSTAKBEL CUMHURBAŞKANIMIZ HOŞ GELDİNİZ”

Oturumu yöneten Başkan Soyer, gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nu, “Sayın genel başkanımız, müstakbel cumhurbaşkanımız hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz” diyerek karşıladı. Başkan Soyer ayrıca, “Ben gençlerle bir araya gelmekten ne kadar mutlu olduğunuzu çok iyi biliyorum. Arkadaşlarımız bu organizasyonu planladılar. Bugün 'söz serbest' dedik. Gençlere 'istediğiniz konuda soru sorabilirsiniz' dedik” diyerek etkinliğin açılışını yaptı.

GENÇLER SORDU KILIÇDAROĞLU CEVAPLADI

Gençlerden gelen soruları tek tek yanıtlayan Kılıçdaroğlu, demokrasi, üretim, sosyal devlet ve sürdürülebilirlik ilkelerinin yönetimdeki önemine değindi. Kılıçdaroğlu, adalet, eşitlik, fikir ve düşünce özgürlüğüne vurgu yaparak hayata geçirilecek çalışmalardan örnekler sundu.

Gençlerin ve kadınların siyasette daha çok var olmasını istediklerinin sık sık altını çizen Kılıçdaroğlu, bilimsel düşünce ve teknolojik gelişmelere önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Katma değeri yüksek ürün imalatı gibi çalışmaların yeni dönemde hayata geçirileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yüksek yetenek inşasına da değinerek Türkiye’den yurt dışına beyin göçünün engellenmesi için çalışacaklarını söyledi.

“EN ÇOK İFTİRA ATILAN KİŞİLERDEN BİRİSİYİM”

Kılıçdaroğlu, siyaset gündeminde rakipleri tarafından kendisine yöneltilen ithamlara da cevap verdi. Başkan Soyer konuyla ilgili söz aldı ve “Sizinle ilgili yürütülen dezenformasyon, saldırılar var. Bir tanesi beni çok güldürüyor. ‘Aşı olmayacağım, sıram gelince olacağım’ diyorsunuz. O da diyor ki, ‘gittin aşı oldun’ diyor. Siz de diyorsunuz ki, ‘sıram geldi, oldum’. Nereden saldıracaklarını bilmiyorlar. Sürekli bir dezenformasyon, sürekli bir saldırı” dedi. Bunun üzerine hakkında uzun yıllardır karalama kampanyası yürütüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “En çok iftira atılan kişilerden birisiyim” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINA İZMİR’DEN ÖRNEKLER

Etkinlikte gençlerin sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili sorularına Başkan Soyer, İzmir’de yapılan çalışmaları örnek gösterdi.

İzmir'de tarım ve hayvancılığı geliştirmek için ve kuraklığa karşı yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Soyer, “Sürdürülebilirlik geçmişle gelecek arasındaki adalettir. Köklerinizi eğer bilmiyorsanız gelecek inşa etmek mümkün değil. Bizim köklerimiz aslında olağanüstü kendi kendine yeten ekonomisi olan bir Türkiye’ydi. Onu mahvettiler. Dışa bağımlı, ithalatı zorunlu hale getiren bir tarım ekonomisi gelişti. Bunu aşmanın temel yolu küçük üreticiyi desteklemek. Küçük üreticiyi eğer doğduğu yerde doyurabiliyorsanız o zaman kent ve kır arasındaki dengeyi de koruyorsunuz geçmişle gelecek arasındaki adaleti de sağlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Su kaynakları yönetiminde sürdürülebilirlik ilkesiyle hayata geçen Sünger Kent uygulamalarını da gençlerle paylaşan Soyer, “Sünger Kent’i Türkiye’de uygulayan ilk şehir olduk. Yağmur suyunu topluyoruz, depoluyoruz ve tarımda kullanıyoruz” dedi.

SOYER’DEN GENÇLERE ÇAĞRI: MUTLAKA SİYASETE GİRİN

Gençlerin siyasete girmesi gerektiğini ifade eden Başkan Soyer, “Siyaseti çirkin, sığ, kötü bulabilirsiniz. O nedenle uzak durmayı düşünebilirsiniz. Ama siz siyasetten uzak durdukça oradaki boşluğu başkası dolduruyor. Sonra siz o siyasette şikayet ettiklerinizin şikayet ettikleriniz tarafından değiştirilmesini bekliyorsunuz. O nedenle bundan asla vazgeçememek lazım, siyasete girmek lazım. Tırnaklarınızla kazıyarak yol almaya gayret etmek lazım. Eğer bunu yapmazsanız şikayet ettiğiniz ne varsa bu hayatta misliyle, katmerlenerek önünüze çıkmaya devam edecek” diye konuştu.

“2023 KUŞAĞI, YANİ SİZ CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRIN”

Türkiye'ye damgasını vuran kuşaklara değinen Başkan Soyer, “Türkiye’de hep kuşaklar biliriz. 45 kuşağı, 68 kuşağı, 78 kuşağı… Ama bu memlekette 1923 kuşağı var. Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyeti kuranların kuşağı. Onlar cumhuriyeti kurmuşlar. Ben de diyorum ki 2023 kuşağı yani sizin kuşağınız demokrasiyle taçlandırsınlar bu cumhuriyeti. Ama bu sizin elinizde. Bunu yapacak olan sizsiniz” dedi

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR’İ BİR İKTİDAR BELEDİYESİ YAPALIM”

Başkan Soyer, etkinliğe katılan gençlere daha etkili yerel yönetimler için iktidarda olmanın önemini vurgulayarak “Sorduğunuz sorulardan umudum büyümüş olarak ayrılacağım buradan. 10 yıl Seferihisar’da muhalefetin belediyesi oldum, 4 yıl İzmir’de aynı şekilde. Benden öncesi de var. 21 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi muhalefette olmuş. Artık iktidar belediyesi olmak istiyoruz. Çok rica ediyorum. Ne olur. Elinizden geleni yapın” dedi.

“DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise “2023 kuşağının yani sizin kuşağınızın çok tarihsel bir görevi var. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla iktidardan indirmek. Bu dünya siyaset tarihine girebilecek bir başarı. Bu ülkenin gençleri 2023 yılında otoriter bir yönetimi sandığa gittiler ve devirdiler ve iktidardan aldılar. Bu olağanüstü bir şey. Dünya siyaset tarihi de bunu yazacaktır. Çünkü bugüne kadar otoriter yönetimler hep başka nedenlerle gitmişlerdir. Ama ilk kez biz sabırla, dikkatle, bakarak, zamanlayarak, sandığa giderek, oyumuzu kullanarak, sandığa sahip çıkarak ve sonunda da kazanarak 2023’te büyük bir devrimi gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Gençler Sordu, 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu Cevapladı” başlıklı buluşmanın tam kaydı Youtube’daki “Değişim Senin Elinde” kanalında yayımlandı.