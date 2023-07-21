CHP'de 'Genel başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olsun' iddiası

CHP’de tartışmalar “değişim” ve “yenilenme” kavramları arasında kilitlendi. Özgür Özel ekibinden Ekrem İmamoğlu cephesine “genel başkan cumhurbaşkanı adayı” önerisinin geldiği iddia edildi. İstanbul ve Karadeniz’de yapılan mahalle seçimleri ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00
CHP'de 'Genel başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olsun' iddiası
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