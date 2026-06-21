Kılıçdaroğlu yönetimi MYK ve PM'yi salı günü topluyor: Grup toplantısı bu hafta da yapılmayacak

CHP'nin 38'inci kurultayına yönelik mutlak butlar kararı sonrası partide genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu 23 Haziran Salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı.

Haber ajansı ANKA'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, sözkonusu toplantılar nedeniyle parti grup toplantısı yapmak için TBMM’ye başvurmayacak.

Kılıçdaroğlu yönetiminin MYK toplantısı saat 11.00'de yapılacak, bu toplantının ardından saat 14.00’te PM toplantısı yapılacak.

Aktarılana göre, hem MYK hem de PM toplantısının ana gündemi partideki son gelişmeler olacak. Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasını yapacağı Parti Meclisi'nde güncel siyasi değerlendirmeler ve il disiplin kurullarının durumu görüşülecek.

Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta da (16 Haziran Salı) grup toplantısı yapmamıştı. Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, bu kararlarını “Cumhuriyet Halk Partisi’nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM’de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır" diyerek açıklamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de CHP lideri Özgür Özel'in 16 Haziran Salı günü grup toplantısı yapılmaması kararı aldığını açıklamış ve Kılıçdaroğlu ekibinin kararı için ''Genel Merkez'imizden Meclis'imize bir grup toplantısı yapmak üzere başvuru olmamış. Grup toplantısı çalışması içinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk" demişti.