Kılıçdaroğlu yönetiminden Adalar ve Silifke Belediyeleri'ne ilişkin ilk açıklama: 'CHP'li belediyelerin hedef aldığı...'

Bu sabah CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Adalar Belediyesi ve Silifke Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında; Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte 41 kişi gözaltına alınırken Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyonların ardından mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ADALETİN TECELLİ ETMESİ İÇİN..."

Sarı, şu ifadeleri paylaştı:

"Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını bu sabah Adalar ve Silifke’de bir kez daha görmüş olduk. Yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz.”