Kılıçdaroğlu yönetiminden Meclis'e yeni başvuru mu? Kritik iddia: 'Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi istendi'

"Mutlak butlan" kararıyla, CHP Genel Başkanlığı görevine "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, görevden alınan ve aynı zamanda CHP Grup Başkanı da olan Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için Meclis Başkanlığı'na başvurdu.

Başvuruda, grup başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın atandığı belirtilirken, gözler TBMM Başkanlığı'nın vereceği karara çevrildi.

"FAİK ÖZTRAK'IN ATANDI" İDDİASI

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP'nin TBMM Grup Başkanlığına ilişkin yeni bir adım attı. ,

Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi talebiyle TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunurken, yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın atandığını bildirdi. Başvuruya ilişkin son kararı TBMM Başkanlığı verecek.

MÜSLİM SARI "USULSÜZ BİR SEÇİM" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, geçen haftalarda yaptığı açıklamada Özgür Özel'in grup başkanlığının TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini belirterek, "Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu" ifadesini kullanmıştı.