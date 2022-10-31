Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Lazaris'i, makamında kabul etti.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.
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