Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Lazaris'i, makamında kabul etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.