Kılıçdaroğlu, Ziraat mühendislerine seslendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Ziraat Mühendisleri Günü sebebiyle, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu mühendislere, "Meslek gününüzü coşkuyla kutlayacağınız günler çok yakındır" diyerek seslendi.
Dünya Ziraat Mühendisleri Günü nedeniyle ziraat mühendislerine seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşadığınız tüm sorunları biliyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın" dedi.
"COŞKUYLA KUTLAYACAĞINIZ GÜNLER ÇOK YAKIN"
CHP Lideri paylaşımında, ziraat mühendislerinin meslek günlerini coşkuyla kutlayacağı günlerin çok yakın olduğunu söylerek, Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutladı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun o tweeti:
Sevgili Ziraat Mühendislerimiz,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 10, 2022
Yaşadığınız tüm sorunları biliyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın; bu bereketli topraklarımızda mesleğinizi mutlulukla icra edeceğiniz, meslek gününüzü coşkuyla kutlayacağınız günler çok yakındır. #DünyaZiraatMühendisleriGünü’nüz kutlu olsun!
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