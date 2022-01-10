Kılıçdaroğlu, Ziraat mühendislerine seslendi

Dünya Ziraat Mühendisleri Günü nedeniyle ziraat mühendislerine seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşadığınız tüm sorunları biliyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın" dedi.

CHP Lideri paylaşımında, ziraat mühendislerinin meslek günlerini coşkuyla kutlayacağı günlerin çok yakın olduğunu söylerek, Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o tweeti:

Sevgili Ziraat Mühendislerimiz,

Yaşadığınız tüm sorunları biliyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın; bu bereketli topraklarımızda mesleğinizi mutlulukla icra edeceğiniz, meslek gününüzü coşkuyla kutlayacağınız günler çok yakındır. #DünyaZiraatMühendisleriGünü’nüz kutlu olsun!