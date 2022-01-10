Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ocak mesajı: Güce itaat eden değil...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından kalemini halkı için kullanan gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kalemini halkı içi kullanan güce itaat etmeyen gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı.
Kılıçdaroğlu, "Güce itaat eden değil, kalemini halkı için kullanan ve meslek onuruna yakışır bir şekilde daima gerçeklerin peşinde koşan gazetecilerin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Güce itaat eden değil, kalemini halkı için kullanan ve meslek onuruna yakışır bir şekilde daima gerçeklerin peşinde koşan gazetecilerin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 10, 2022
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