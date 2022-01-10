Son dakika | Ömer Çelik'ten MYK sonrası Kılıçdaroğlu açıklaması

10 Ocak 2022 Pazartesi, 18:19

AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

Kılıçdaroğlu hükümetimiz ve partimizle ilgili gerçekle alakası olmayan iddialarda bulundu. Ulaştırma Bakanı ve Meclis Başkanımız gereken cevabı verdi. Sürekli siyasetten gerginliğin artmasından bahsediyorlar. Demokratik rejimlerde farklılıklar olur. Hiçbir farklılığın olmadığı görüşler diktatörlüklerde olur. Siyasi rekabeti siyasi husumeti dönüştürmek olmamalı. Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef gösterdi. Anti demokratik eğilimleri ortaya çıkaran bir anti demokratik siyaset örneğidir. Kaymakamlara, avukatlara seçilmiş hükümeti dinlememeleri gerektiğini söyledi.

Yassıada zihniyeti dediğimiz şeyi ortaya koyduğumuzda büyük bir alınganlık gösteriyorlar. Demokratik meşrutiyete saldırıda hep siz ön plana çıkıyorsunuz. Başkan vekiliniz çocukların din eğitimi almasına saldırdı. Bunun orta çağ zihniyetiyle birlikte zikredilmesi ne kadar yol gidilirse gidilsin aşağıdan yukarıya çıktığını görüyoruz. Demokrasinin kazanımlarını yok etmeye çalışıyorlar. Toplumun kazanımlarını koruyan bir siyaset dili korumak bu kadar zor olmamalı.

Siyasilerin böyle iddialarda bulunduğu zaman bir delil sunması gerekir.



KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olmuştu.

KAMULAŞTIRMA ÇIKIŞI

Yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan yol ve köprüleri kamulaştıracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, kamulaştırma yaparken intikam hırsıyla değil, kamulaştırılacak yol ve köprülerin gerçek ücretlerini ödeyerek yapacaklarını söylemişti. Şirketlerin tahkim davalarına gidebileceğine ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Devletin soyulmasını öngören bir hukuk olamaz" diye cevap vermişti.

BAKAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

Kılıçdaroğlu açıklamalarına devam ettiği sırada Fatih Altaylı,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın müşavirinden kendisine gelen bir mesajı okuyarak, Karaismailoğlu'nun kendisi hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.