Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünü ve KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kutladı.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
“Kıbrıs Türkleri için varoluş mücadelesinin en önemli günlerinden biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, hayattaki gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek için mücadele gösteren dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve #KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyorum."
Kıbrıs Türkleri için varoluş mücadelesinin en önemli günlerinden biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü ve #KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, hayattaki gazilerimizi şükranla anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 20, 2022
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