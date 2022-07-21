Kılıçdaroğlu'ndan mezuniyet iptallerine tepki: 'Orada olacağız'

21 Temmuz 2022 Perşembe, 13:51

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet törenini iptal etti. Her yıl iktidarı eleştirdikleri pankartlar ve dövizlerle mezun olan öğrencilerin mezuniyet törenin Devrim Stadyumu'nda yapılmasının yasaklanmasına ise tepkiler yükseldi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Naci İnci de mezun olan öğrencilerin okula giriş kartlarını bir disiplin cezasına dayandırmadan süresiz olarak iptal etti. Mezuniyet törenini de iptal eden İnci, öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlemek istediği törene de izin vermedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından mezuniyet törenlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Öğrencilerin aileleriyle beraber törene katılmaları gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız.

Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz. Ayrıca öğrenciler kendi mekanlarında, okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse, her türlü lojistik desteği vermeye de hazırız.

Sarayın kayyum rektörleri; bu haksız, hukuksuz, vicdansız tutumlarınızdan vazgeçin. Öğrencilere şiddet, baskı uygulamayın. Bakın, yapmayın bunu!