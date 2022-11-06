Kılıçdaroğlu'dan şehit düşen Halil Yıldız ile Fırat Güner için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde şehit olan Halil Yıldız ile Fırat Güner için taziye mesajı yayınladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonunda mayının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için taziye mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
“Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimiz Halil Yıldız ile Fırat Güner’e Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”
Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimiz Halil Yıldız ile Fırat Güner’e Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!????— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 6, 2022
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm yurtta etkili olacak!
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- Bir madende daha patlama!
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Cübbeli'den İTO provokasyonu
- AKP'den dikkat çeken 'HDP ziyareti' çıkışı
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- 'Burnunuzdan fitil fitil getirene kadar...'
- İktidarın oyları neden düşmüyor?
- 'Dokunulmazlıkları kaldırılsın' çağrısı