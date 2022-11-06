Kılıçdaroğlu'dan şehit düşen Halil Yıldız ile Fırat Güner için taziye mesajı

06 Kasım 2022 Pazar, 14:33

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonunda mayının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;