Kılıçdaroğlu'dan şehit düşen Halil Yıldız ile Fırat Güner için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde şehit olan Halil Yıldız ile Fırat Güner için taziye mesajı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 14:33
Kılıçdaroğlu'dan şehit düşen Halil Yıldız ile Fırat Güner için taziye mesajı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonunda mayının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimiz Halil Yıldız ile Fırat Güner’e Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”




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