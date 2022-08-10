MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, P. Uzm. Çvş. Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:13
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu bildirdi.

'TACİZ ATEŞİ SONUCU'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Şimşek'in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.


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