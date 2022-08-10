MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, P. Uzm. Çvş. Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu bildirdi.
'TACİZ ATEŞİ SONUCU'
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Şimşek'in şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.
August 10, 2022
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- Erdoğan talimat verdi
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti
- '11 parti ile görüştüm...'