Kılıçdaroğlu'dan Pençe-Kilit'te şehit olan iki asker için başsağlığı mesajı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 21:10

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan üç şehit haberi geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki bir üsse bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu 3 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ve Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ise Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın (36) şehit olduğunu, üç askerin yaralandığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimiz Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.