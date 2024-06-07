Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel nikah şahidi oldu

Yayınlanma: 07.06.2024 - 21:43

Güncelleme: 07.06.2024 - 21:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlu Baran Işık Sümer ve Meltem Buse Akpınar'ın düğününe katıldı.

Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya geldikleri düğünde masada karşılıklı oturdu.

Genç çiftin nikahını Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, şahitliklerini de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.