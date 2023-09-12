Kılıçdaroğlu'ndan '12 Eylül' mesajı: 15 ve 20 Temmuz'u hatırlattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz. Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:10
Kılıçdaroğlu'ndan '12 Eylül' mesajı: 15 ve 20 Temmuz'u hatırlattı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 12 Eylül’e ilişkin bir mesaj paylaştı.

CHP liderinin söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz. Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur.

Biz egemenliği halka veren bir siyasi geleneğin neferleri olarak; demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeden, bu karanlıkları elbet aydınlığa kavuşturacağız. Demokratik bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurana dek, bir milim dahi geri adım atmayacağız."


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Kemal Kılıçdaroğlu 12 Eylül 15 temmuz mesaj

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