TV yayın akışı 12 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Eylül Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Bu Aile?
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kağıtçı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Dizi Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kim Bu Aile?
22:15 Kim Bu Aile?
00:45 Dilek Taşı
03:00 Çemberimde Gül Oya
05:00 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
07:35 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:20 Türkiye-Japonya Hazırlık Maçı
17:20 Mevlana Celaleddin-İ Rumi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
04:25 Seksenler
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Bambaşka Biri
13.30 En Hamarat Benim
16:00 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
03:30 Bu Tabak Kimin
05:45 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı
21:45 Korkusuz Korkak
23:30 Üç Kağıtçı
01:15 Korkusuz Korkak
02:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Dizi Tekrar
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Erkenci Kuş
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
23:45 Bizim Hikaye
01:45 Mutfak Bahane
03:55 Safir
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
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