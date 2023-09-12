TV yayın akışı 12 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2023 Salı, 09:42
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Eylül Salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Kim Bu Aile?</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yabani</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kağıtçı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Eylül Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Kim Bu Aile?

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kağıtçı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yerli Dizi Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Bu Aile?</p> <p>22:15 Kim Bu Aile?</p> <p>00:45 Dilek Taşı</p> <p>03:00 Çemberimde Gül Oya</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kim Bu Aile?

22:15 Kim Bu Aile?

00:45 Dilek Taşı

03:00 Çemberimde Gül Oya

05:00 Kavak Yelleri

Player Alanı
<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>07:35 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:20 Türkiye-Japonya Hazırlık Maçı</p> <p>17:20 Mevlana Celaleddin-İ Rumi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>04:25 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

07:35 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:20 Türkiye-Japonya Hazırlık Maçı

17:20 Mevlana Celaleddin-İ Rumi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

04:25 Seksenler

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 Bambaşka Biri</p> <p>13.30 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yabani</p> <p>03:30 Bu Tabak Kimin</p> <p>05:45 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Bambaşka Biri

13.30 En Hamarat Benim

16:00 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

03:30 Bu Tabak Kimin

05:45 Kefaret

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kağıtçı</p> <p>21:45 Korkusuz Korkak</p> <p>23:30 Üç Kağıtçı</p> <p>01:15 Korkusuz Korkak</p> <p>02:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı

21:45 Korkusuz Korkak

23:30 Üç Kağıtçı

01:15 Korkusuz Korkak

02:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>03:30 Erkenci Kuş</p> <p>05:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Erkenci Kuş

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>23:45 Bizim Hikaye</p> <p>01:45 Mutfak Bahane</p> <p>03:55 Safir</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

23:45 Bizim Hikaye

01:45 Mutfak Bahane

03:55 Safir

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

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