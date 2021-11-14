Kılıçdaroğlu'ndan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesine CHP'den ziyaret geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, Cengiz Ailesi’ne, olaydan duyduğu üzüntüyü aktardı ve başsağlığı dileklerini iletti.
Daha sonra evin önündeki taziye çadırına inen Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz için dua etti.
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