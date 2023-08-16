Kılıçdaroğlu’ndan bütçe dışı harcama uyarısı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 04:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), önceki gün düzenlediği toplantıda yerel seçimleri yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden ele aldı. MYK üyelerinin toplantıda kışın ekonomide daha büyük zorluklar yaşanacağına yönelik değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “Seçim yatırımları için yine bütçede olmayan yardımlara başladılar. Hep sahada olun. Ve bu konuda halkı bilinçlendirin. Sıkıntıları anlatın” dediği öğrenildi.

Öte yandan toplantıda CHP’nin seçim sonrası başlayan yenilenme süreci kapsamında yapılan tüzük çalışmalarının da ele alındığı belirtildi.

Partililerden 10 Eylül’e kadar tüzükle ilgili görüşlerin toplanacağı aktarılırken, ondan sonraki süreçte toplanan görüşlerden bir taslak metin hazırlanacağı, bu metni de kamuoyuyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşacağı belirtildi.

