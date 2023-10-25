Kılıçdaroğlu’ndan ‘Can Atalay’ açıklaması: ‘Ülkemiz bu utançtan kurtulmalıdır’

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:46

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:46

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa Mahkemesinin, Hatay Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararı, ülkemizde kırıntısı kalan demokrasi ve yargı bağımsızlığı için hayati öneme sahiptir. İlk derece mahkemesi kanunların da emrettiği üzere, bu kararı derhal yerine getirmeli, ülkemiz bu utançtan kurtulmalıdır.”