Saati belli oldu: Kemal Kılıçdaroğlu Can Atalay'ı ziyaret edecek!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'da tutuklu TİP Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Parti (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru onaylandı.
Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'da Atalay'ı ziyaret edeceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Gezi Davası’nda "Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Atalay, Nisan 2022’den bu yana Marmara Cezaevi'nde (eski adıyla Silivri) bulunuyor.
Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay’dan milletvekili seçildi. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını Hatay Adliyesi’nden aldıktan sonra tahliyesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.
Ancak Atalay’ın tutukluluğu henüz sona ermedi.
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