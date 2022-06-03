Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu' sorusuna yanıt verdi: 'Gündeme gelmedi'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı hakkında "Hiç Cumhurbaşkanı adayı gündeme gelmedi" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv42'de katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı adayına 6'lı masanın karar vereceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Biz Cumhurbaşkanımızın niteliklerini belirledik sadece" dedi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ SORULDU
Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna da cevap verdi.
6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temmeniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek" dedi.
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