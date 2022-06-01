Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı! Saat 23:00'ü işaret etti

Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Direnişi’ne katılanlara ‘sürtük’ diyerek hakaret etmesine tepki gösterdi. CHP lideri ayrıca kendisine yönelttiği 10 soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, saat verip Erdoğan'a da çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 21:22
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı! Saat 23:00'ü işaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemlerine katılanlara 'sürtük' demesinin ardından "Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir" diye tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmişti.

Ayrıca Erdoğan'ın Gezi Direnişi'ne katılanlara ettiği hakaretlerle de tepki çekmişti. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sorduğu 10 soruyu sosyal medya hesabından ''Erdoğan, milletimize seslenmişsin. "Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar" havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir. Sorularına ise yanıtlarımı veriyorum'' notuyla yanıtladı. 

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23.00’te ben de sorularımı soracağım. aHaber’i de mutlaka ara, hazır ola geçsinler. Derin derin nefes al, bakalım yanıt verecek yüreğin var mı…" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri sosyal medya paylaşımından Erdoğan'ın konuşmasında sorduğu sorulara ise şöyle yanıt verdi: 


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