Kılıçdaroğlu'ndan 'Erbakan' anması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesabından Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı ölümünün 12. yılında yaptığı paylaşımla andı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesabından Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı ölümünün 12. yılında yaptığı paylaşımla andı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski Başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski Başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 27, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- AKP'li Başkan ezan başlayınca röportaja ara verdi
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Ölü ve yaralılar var!
- Kılıçdaroğlu isim vermeden Çakıcı'ya seslendi
- 'Arzu ettiğimiz çalışmayı yürütemedik'
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Sahneden bozuk düzene gönderme