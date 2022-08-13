Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bozdağ'a: 'Bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine açtığı davaları kaybettiği için davaya bakan hakimlerin görev yerlerini değiştirdiğini ifade etti.

Bozdağ'a da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları" dedi.

"TÜM HUKUKSUZLUKLARI KALDIRACAK, MAĞDURİYETLERİ GİDERECEĞİZ"

Görev yeri değişen hakimler için "Hukuku savunduğu için görev yeri değişen hakimler, bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Emin olsunlar, tüm hukuksuzlukları kaldıracak, mağduriyetleri gidereceğiz"