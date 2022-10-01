Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a açık çağrı: 'Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına katılırsın'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin" diye konuştu.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama Yılının açılış toplantısında konuştu.
Erdoğan, yeni anayasa mesajı verirken "İçimizde ukde kalan bir mesele de yeni anayasaya ülkemizi kavuşturmaktır. Bunu bir borcumuz, gençlerimize hediye edeceğimiz kazanım olarak görüyoruz. İnşallah yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Yeni dönem meclisimizin Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum" dedi.
Öte yandan enflasyon ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Enflasyondaki artışın kayıplarını önlemek için asgari ücreti, emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuz ayındaki ilave düzenlemelerle bu artışları daha da ileri taşıdık. İnşallah önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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