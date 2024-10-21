Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘FETÖ’ mesajı: ‘Eminim üzüntün derindir, sen neler istedi de vermedin ki?’

Yayınlanma: 21.10.2024 - 21:16

Güncelleme: 21.10.2024 - 21:16

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen, ABD'de hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

“Devletin kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız ortağın ölmüş” ifadeleriyle başladığı mesajda Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

“Eminim üzüntün derindir.

Sen, neler istedi de vermedin ki?

Devletin kılcal damarlarına varıncaya kadar tüm kurumlarına yerleşmelerinde emeğin ve desteğin hiç az değil...

Çok yalvardın; "Bitsin bu hasret" diyerek!

Anlaşılan onunla hesabımız ahirete kaldı!

Ahirete bırakmadan seninle olan hesabımızı görmek ümidiyle, bağımsız yargı’nın önünde...

Ülkemize, gençlerimize, anne babalara verdiği acıları, açtığı derin yaraları vatanperver mücadele ile kapatacağız.”