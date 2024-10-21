AA, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.

AA, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 20:47

AA, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.

Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden edinilen bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.

Hastane yetkililerin aktardığı bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.

AA'nın görüntülediği 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.


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