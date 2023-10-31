Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Filistin mitingi' tepkisi: 'Seni sözde kefenle karşılıyorlardı, onlar nerede?'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:39

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:48

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki olağan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan bu toplantı, 4-5 Kasım'da yapılacak Büyük Kurultay öncesi son grup toplantısı olma özelliğini taşıyor.

Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında sözlerine hayata veda edişinin 16’ıncı yılı olan siyasetçi ve bilim insanı Erdal İnönü’yü anarak başladı.

CAN ATALAY MESAJI: 'YARGITAY TALİMATLA KARAR ALDI'

Kılıçdaroğlu, sık sık Cumhuriyet'in kurucu iradesiyle bugünkü iktidarın yönetimini karşılaştırdığı konuşmasında hakkında verilen AYM kararının halen uygulanmaması nedeniyle Can Atalay'a destek mesajı verdi.

CHP lideri, "Yargıtay talimatla karar aldı. Can Atalay niye içeride, hangi gerekçeyle? AYM'nin emsal kararları olmasına rağmen talimatla karar aldı. Evet bizim vekilimiz değil ama CHP bir haksızlık varsa kapı gibi onun karşısındadır" dedi.

ERDOĞAN'A FİLİSTİN MİTİNGİ TEPKİSİ: 'İKTİDARI BİZE DEVRET...'

Kürsüde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük Filistin Mitingi' üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu, "Beyefendi miting yapıyor. Sen iktidarsın, muhalefet değilsin. Ne işin var mitingde? İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin. Orta Doğu'ya barış nasıl geliyor göreceksin" diye konuştu.

KURULTAY MESAJI VERDİ

Konuşmasının sonunda Kurultay mesajı da veren CHP lideri, "Güzel bir kurultay yapacağız, keyifli bir kurultay yapacağız. Barış içinde bir kurultay yapacağız. Birlikte bayram havası içinde bir kurultay yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Erdal İnönü'nün ölüm yıldönümü. Bir bilim insanı ve bir siyasetçiydi. Onu rahmetle, saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk günlerinde bir olmak, beraber olmak sıcak mesajlar vermek en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır.Kutlamalarda 10 milyon vatandaşımıza ulaştık. Buradan tüm belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu heyecanı yaşattıkları için. Kutlamalarımız yıl boyunca da devam edecek.

* Anıtkabir'e yürüdük ve bütün insanlarımız oradaydı. 1 milyon 182 bin vatandaş, Anıtkabir'i ziyaret etti. Artık öyle bir noktadayız ki hiçbir güç Cumhuriyet'i ve demokrasiyi engelleyemez. Gazi Mustafa Kemal 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde şunu söyledi: Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa gerçek zafere ulaşılamaz. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası kimseye yalvarıp, yakarmaması için önce ekonomiyi kalkındırdılar. Yoklukla mücadele ettiler.

* Nasıl bir Cumhuriyet? Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller ister Cumhuriyet. 100 yıllık bir Cumhuriyeti, 22 yıla sığdırmak ne kadar doğrudur? 1927 yılında uçak fabrikasını kuran Türkiye'yi nasıl görmezsiniz? Toprak Mahsulleri Ofisi'ni, TARİŞ'i nasıl görmezsiniz? Bugün devleti yöneten en tepedeki kişi kendi dönemini anlattı.

"BUNLAR TÜRK LİRASI'NI YERDE SÜRÜKLENİR HALE GETİRDİ"

* Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar, yoksullukla mücadele ederken Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Onlar büyüme ve kalkınma için kimseye el avuç açmadı. Bunlar da kapı kapı dolaşıyor kimden 3-5 kuruş alsak diye. Yalvarılır mı yakarılır mı ya? Cumhuriyeti kuranlar yolsuzluklarla mücadele ettiler. Bunlar ise yolsuzlukla mücadele etmesinler diye yasa çıkardılar.

* Onlar liyakata önem verdiler. Onlar ile bunlar mukayese etmez, siyah ile beyaz gibi. Onlar kimseye boyun eğmediler. Onlar asla mal varlıklarıyla tehdit edilmediler. Aradaki farka bakar mısınız? Onlar milli kurtuluş savaşını buradan, Gazi Meclis'ten yönettiler. Geldiğimiz hale bakın şimdi burası sarayın noteri gibi çalışıyorlar. Onlar Türkiye'yi sığınmacı deposu haline getirmediler. Bunlar egemen güçlerle anlaşıp Türkiye'yi göçmen deposu haline getirdiler. Nasıl bir cumhuriyet? Demokrasisi gelişmiş bir cumhuriyet.

* Onlar her kuruşun hesabını millete veriyorlardı. Bunlar ise lüks ve şatafat içindeler. Sayıştay tamamen işlevsiz bırakıldı. Bunlar Türk Lirası'nı yerde sürüklenir hale getirdi. Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi, yabancı parayla borçlanan düzeni inşa ettiler. TL itibar kaybeden bir para... Onlar, devlette liyakatli kadroları istihdam ettiler, adalete gölge düşürmediler. Burada ise bırakın devlette liyakati, savcının yazısına baktığımızda yargıda çetelerin oluştuğunu görüyoruz.

CAN ATALAY'IN TAHLİYE EDİLMEMESİNE TEPKİ

* Başkomutan geçinen adam Türkiye'yi sığınmacı deposu yaptı. Herkesin yasalara uyduğu bir cumhuriyet. Yasaların uygulandığı bir cumhuriyet. Yargıtay talimatla karar aldı. Can Atalay niye içeride, hangi gerekçeyle? AYM'nin emsal kararları olmasına rağmen talimatla karar aldı. Evet bizim vekilimiz değil ama CHP bir haksızlık varsa kapı gibi onun karşısındadır. Daha önce alınmış kararlar. Bir parlamento düşünün kendi vekiline sahip çıkmaktan acze düşmüş. Bir Meclis başkanı düşünün acze düşmüş. İnsan Hakları Komisyonu Üyesi'nin ne işi var hapishanede? İnsan haklarına saygılı bir cumhuriyet istiyoruz. Yasamanın, yargının kendisine verilen görevleri yerine getirdiği bir cumhuriyet istiyoruz.

T24'ÜN ERİŞİME ENGELLENMESİ

* Akşam, T24'e girmeye çalıştım. Türkiye'de herkesin saygı duyduğu bir internet sitesi. Bir türlü açılmıyor. Öğrendik, bir haber dolayısıyla bütün siteye erişim engeli uygulamışlar. Bir akıl tutulması. Bir kişi de hakaret ederek yaptığını savunuyor. Cumhuriyet, ama nasıl cumhuriyet diye bu yüzden dedim. Demokrasisi gelişmiş bir cumhuriyet. Yargı bağımsızlığının olduğu bir Cumhuriyet. Düşünceyi ifade özgürlüğünün olduğu bir Cumhuriyet. Üniversitelerin bağımsız bilgi ürettiği bir Cumhuriyet...

'CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR'

* Cumhuriyet, aynı zamanda kimsesizlerin kimsesidir. Halkın iradesini yok sayan rejime demokrasi denmez. Herkesin karnının doyduğu bir cumhuriyet. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı bir cumhuriyet. Her insanın hakkının, hukukunun korunduğu bir cumhuriyet. Kimsenin yoksulluğu afişe edilmeyecek. Hiç kimsenin elektriği, suyu kesilmeyecek. İzlenen ekonomik politika ciddi yoksulluğa neden olmuştur.

* Erdoğan inanç konusunda da samimi değil! İnanç konusunda samimi olan insan bu kadar yoksulluk yaratmaz! Tefecilere hizmet edenler, bana inanç dersi veremezler! Sen yandaşlara düşük faizli kredi vereceksin, faturayı yoksullar ödeyecek! Bu mudur hak, hukuk, adalet!

'SAMİMİ OLSALAR YOKSULLARI DÜŞÜNÜRLER'

* Garibana düşük faizle kredi vermiyorlar. Sırtını saraya dayamış olanlara düşük faizle kredi veriyorlar. İnanç konusunda da Erdoğan'ın samimi olduğunu düşünmüyorum. Samimi olsa yoksulları düşünür. Bütçeler yapılırken ödenekler belirlenir. Her harcamada artış var ama ayrılan 2 ödenek tamamı kullanılmamış. Birincisi şehit yakınları ve gazilerle ilgili.

* Niye şehit yakınları ve gazilerin sırtlarından tasarruf yapıyorlar? Şehit yakınları ve gaziler; gün gelir bunlara övgüler dizersiniz. Sizin haklarınızı yerler yine övgüler dizersiniz. Bu kardeşiniz sizin hakkınızı savunur, gelip yeterince destek vermezsiniz. Ama ben yine de sizin hakkınızı savunacağım. Biz haklı mücadeleden hiçbir zaman korkmadık ve çekinmedik. Alnımız açık bizim. İster linç girişimi olsun ister terör örgütünün saldırısı olsun. Şehit şehidimizdir, gazi, gazimizdir!

ERDOĞAN'A FİLİSTİN MİTİNGİ TEPKİSİ

* İkincisi de bağımlılıkla mücadele, yani uyuşturucuyla mücadelede ayrılan para harcanmamış. Çünkü bunlar uyuşturucu baronlarıyla iç içe oldukları için bu tablo meydanda. Nasıl bir cumhuriyet? Özgürlükçü, adaletli, dış politikasıyla tüm mazlum ülkelere örnek olan bir cumhuriyet istiyoruz. Filistin'de kan akıyor. Başkenti Kudüs olan bir Filistin'i her yerde, her zaman destekliyoruz. Beyefendi miting yapıyor. Sen iktidarsın, muhalefet değilsin. Ne işin var mitingde? İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin. Orta Doğu'ya barış nasıl geliyor göreceksin. Burnumuzun dibindeki halkların kavga etmesini istemiyoruz. Oradaki barış bize de yansır.

* Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız dedik. Oradaki barış ve huzur bize de yansıyacaktır. Orada akan her kan bizim kanımızdır. Devrimci söz verdi mi kapı gibi sözünü tutar. Seni de sözde kefenle karşılıyorlardı, onlar nerede? Devrimcilik yürek ister adalet ister. Beni Dışişleri Bakanlığı'nın eskiden olduğu gibi olduğuna kim inandırabilir? Gazze'ye yardım için belediye başkanlarımız hazır. Gazze'de yaşayan Filistinlilere her türlü yardımı yapacağız. Filistin ve Mısır Büyükelçiliği ile görüşeceğiz. Bunların yapamadığını muhalefetteyken biz yapalım bari.

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NI SAHTEKARLIKLA KAZANDI"

* Ne Gazze'ye gitti ne de başka bir yere. Saray'ın dışına çıkmadı. Bol bol ahlâki ve siyasi meşruiyeti olmayan videolar dolaştırdı ve Cumhurbaşkanlığı'nı sahtekârlık yaparak kazandı. Atatürk, Cumhuriyet'i kurarken 'Hâkimiyet milletindir' demişti.

KURULTAY MESAJI

* Güzel bir kurultay yapacağız, keyifli bir kurultay yapacağız. Barış içinde bir kurultay yapacağız. Birlikte bayram havası içinde bir kurultay yapacağız.