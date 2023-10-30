Kılıçdaroğlu'nun danışman ısrarı: 'Görevi sona erdi' denilmişti...

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:23

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Mayıs’ta danışman olarak atadığı Zafer Partisi’nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi’nin eski kurucu Genel Başkanı olan Gökşen Anıl Ulukuş’un 4 Haziran’da diğer danışmanlarla birlikte görevden alındığının açıklanmasına karşın, Kılıçdaroğlu’na özel olarak çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

CHP'DE DANIŞMAN KRİZİ YARATMIŞTI

Ulukuş’un 4 Temmuz’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığına atandığını açıklaması CHP’de tartışmalara neden olmuştu. Tepkiler üzerine CHP’den yapılan açıklamada, Ulukuş’un, 4 Haziran tarihinden önce atanan tüm danışmanlarla birlikte görevine 14 Haziran tarihi itibariyle son verildiği belirtilmişti. Bunun üzerine Ulukuş da CHP’den yapılan açıklamaya tepki göstererek, “Sayın Genel Başkan’a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere ‘Ben hâlâ danışman mıyım?’ diye sordum. Her seferinde ‘burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et’ cevabını aldım” açıklamasında bulunmuştu.

"BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUM"

Ulukuş’un resmen görevden alınmasına karşın Kılıçdaroğlu ile diyaloğunun devam ettiği ve zaman zaman Kılıçdaroğlu’na danışmanlık yapmaya devam ettiği öğrenildi. Genel Merkez’e sık sık gidip Kılıçdaroğlu ile görüşen Ulukuş’un zaman zaman dosya hazırlayarak sunduğu da belirtiliyor. İddialar ile ilgili T24’ten Eray Görgülü'nün sorusunu yanıtlayan Ulukuş, resmi bir danışmanlık görevinin bulunmadığını ancak Kılıçdaroğlu ile görüşerek bilgilendirmeye devam ettiğini söyledi.

Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı’nın sığınmacılarla ilgili haberleri nedeniyle tutuklanmasının ardından süreçle ilgili Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiğini belirten Ulukuş, “Görüşmemizin ardından cezaevi ziyaretini organize ettim. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de, Çolak ve Çardaklı’yı ziyaret etti” dedi. Çolak ve Çardaklı ile ilgili süreci takip ettiklerini kaydeden Ulukuş, “Bir gelişme oldukça Genel Başkanımızı bilgilendiriyorum” dedi.

Ulukuş, CHP’nin Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla düzenlediği resepsiyona da katıldı.