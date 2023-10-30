Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: 'Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım'

Yayınlanma: 30.10.2023 - 14:04

Güncelleme: 30.10.2023 - 14:04

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen cuma günü yaptığı görüşmeyi anlattı.

Küçükkaya, Halk TV'deki programında Kılıçdaroğlu'na seçim sonuçları ve kurultaya ilişkin soruları yönelttiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını ifade etti.

'DEĞİŞİM' SORUSUNA YANIT

Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.

"TABİİ Kİ BİRTAKIM HATALAR OLDU"

14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Tabii ki birtakım hatalar oldu ama bu seçimde devlet imkanlarının nasıl kullanıldığı, neler yapıldığı, hangi oyunlara ve hilelere başvurulduğunu konuşmamız gerekir" ifadelerini kullandı.