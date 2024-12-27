Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Ne yapsan boş...'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 21:04

Güncelleme: 27.12.2024 - 21:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, "Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, bize laf yetiştirerek kendisini hatırlatmaya çalışan Bay Kemal kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu X hesabından Erdoğan'ın ifadelerini alıntılayarak, şunları kaydetti:

"EMEKÇİYİ KÖR KUYULARA ATTIN"

"Asgari ücretli emekçiyi kör kuyulara attın.

Çıkılır elbet…

Kadim milleti sırtından hançerledin.

O paslı hançer sökülür elbet.

Yüzyıl öncesinin azmi ve yüzyılın birikimiyle,

Sana geçit vermeyeceğiz!

Ne yapsan boş, ne yapsan beyhude!

Her oyun bozulur, her hesap altüst olur!"