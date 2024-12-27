Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Ne yapsan boş...'
CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Ne yapsan boş, ne yapsan beyhude! Her oyun bozulur, her hesap altüst olur!" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, "Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, bize laf yetiştirerek kendisini hatırlatmaya çalışan Bay Kemal kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu X hesabından Erdoğan'ın ifadelerini alıntılayarak, şunları kaydetti:
"EMEKÇİYİ KÖR KUYULARA ATTIN"
"Asgari ücretli emekçiyi kör kuyulara attın.
Çıkılır elbet…
Kadim milleti sırtından hançerledin.
O paslı hançer sökülür elbet.
Yüzyıl öncesinin azmi ve yüzyılın birikimiyle,
Sana geçit vermeyeceğiz!
Ne yapsan boş, ne yapsan beyhude!
Her oyun bozulur, her hesap altüst olur!"
Asgari ücretli emekçiyi kör kuyulara attın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 27, 2024
Çıkılır elbet…
Kadim milleti sırtından hançerledin.
O paslı hançer sökülür elbet.
Yüzyıl öncesinin azmi ve yüzyılın birikimiyle,
Sana geçit vermeyeceğiz!
Ne yapsan boş, ne yapsan beyhude!
Her oyun bozulur, her hesap altüst olur! https://t.co/EvtSM3Gcuh
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