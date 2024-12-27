SADAT iddiası: 'Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konuldu'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:05

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:08

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konulduğunu iddia etti.

SADAT'IN RESMİ HESABINDAN PAYLAŞILDI

SADAT'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 seçim döneminde Şirketimiz hakkında tamamı yalan – uydurma ithamlardan oluşan gerçek dışı söylemlerle kendince seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, önce Şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023’te, Seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir. Geçen 1,5 yılı aşkın sürede Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur."

Kılıçdaroğlu'na Haciz

Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur.https://t.co/ZK2DkojXw3 pic.twitter.com/fAtPU16IOD — SADAT Defense (@SADATdefense) December 27, 2024

MELİH TANRIVERDİ: HAK ETTİĞİMİZ TAZMİNATI HACİZ YOLUYLA ALDIK

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi de, SADAT'ın paylaşımını alıntılayarak, "Kılıçdaroğlu'na haciz şoku. Açtığımız 1 milyonluk tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'na Haciz Şoku



Açtığımız 1 milyonluk tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık. https://t.co/eocOutWMeu — Melih Tanrıverdi ???????? (@AKM_Tanriverdi) December 27, 2024

SADAT'ın iddiasına karşılık Kılıçdaroğlu ya da avukatı Celal Çelik'ten henüz bir açıklama yapılmadı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki CHP'li vekillerle birlikte SADAT'ın İstanbul'daki merkezinde yetkililerle görüşme istemişti.

İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" demişti.