Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Ülke yangın yeri, sen hala çıkmış 'hançer' diyorsun'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 20:48

Güncelleme: 18.10.2024 - 20:51

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye’nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın bu sözlerine sert yanıt verdi. "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene..." diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:

"5'li çeteler eliyle milletin parasına,

Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize,

Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu.

Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi.

12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu…

Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ‘’Allah belanı versin!’’

Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun.

Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin."