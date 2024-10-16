‘Zorla getirme’ kararı sonrası… Kılıçdaroğlu’ndan ‘hodri meydan’ mesajı!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 19:48

Güncelleme: 16.10.2024 - 19:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “zorla getirme” kararı verdi.

Söz konusu olay hakkında ‘Hodri meydan!’ başlığıyla bir videolu mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

“Erdoğan çıkmış 'biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor' diye konuşuyor. Bu da yetmiyor, Saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor. Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz derinleştikçe Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır. Tek bir CHP'liyi Saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benle ise ben dimdik durmaya devam edeceğim. Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri, yolsuzlukları, vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya ant içerim. Dün de bugün de yarın da, son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim. Hodri meydan!”