‘Zorla getirme’ kararı sonrası… Kılıçdaroğlu’ndan ‘hodri meydan’ mesajı!
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatının şikayeti sonrası videolu bir mesaj paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu “Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak” ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “zorla getirme” kararı verdi.
Söz konusu olay hakkında ‘Hodri meydan!’ başlığıyla bir videolu mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu şunları yazdı:
“Erdoğan çıkmış 'biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor' diye konuşuyor. Bu da yetmiyor, Saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor. Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz derinleştikçe Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır. Tek bir CHP'liyi Saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benle ise ben dimdik durmaya devam edeceğim. Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri, yolsuzlukları, vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya ant içerim. Dün de bugün de yarın da, son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim. Hodri meydan!”
Hodri Meydan! pic.twitter.com/GT0uq6sFbA— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 16, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Rojin Kabaiş'in cesedi nasıl bulundu?
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!