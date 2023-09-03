Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: ‘Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden…’
CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu “Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Erdoğan “Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu” demiş. İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun.
Depremzedelere “ücretsiz konut” sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumluluğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal.
İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar.
Bu fotoğraflar TBMM Grup Başkanvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız öncülüğünde, tüm kadın milletvekillerimizden oluşan heyetimizin, 15-16 Ağustos 2023’te, deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten… Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum.”
Erdoğan “Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu” demiş. İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 3, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD 'saat vererek' uyardı: Çok sayıda ili vuracak...
- 'Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor'
- Acun Ilıcalı'dan 'Icardi mi, Dzeko mu?' sorusuna cevap
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- Gökçek Karakurt'u hedef gösterdi!
- 'Çifte silahlı infaz' güvenlik kamerasında!
- Dünyanın en hızlı Android telefonları belli oldu
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Bilal Erdoğan'dan öğretmenleri kızdıracak açıklama