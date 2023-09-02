Erdoğan imzaladı: DSİ, 6 ilde arazi toplulaştırması yapacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bayburt, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Muş ve Kastamonu'daki, bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 07:25
Erdoğan imzaladı: DSİ, 6 ilde arazi toplulaştırması yapacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bayburt'un Demirözü, Eskişehir'in Alpu, Odunpazarı, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü, Kütahya'nın Altıntaş, Bilecik'in Pazaryeri, Muş'un Bulanık ile Kastamonu'nun Tosya ilçelerinde bulunan bazı köylerde ve mahallelerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

İlgili DSİ bölge müdürlükleri, belirlenen alanlarda kamu yararı gözeterek zorunlu arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmeti uygulayacak.

Toplulaştırma sınırları içerisinde olup arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmadığı değerlendirilen alanların toplulaştırma haricinde bırakılacağı ifade edilen karar eklerinde, söz konusu hizmetlerin yapılacağı alanların listelerine de yer verildi.


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