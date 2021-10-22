Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: "Tehdidi yapan devletin bir numarası"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'siyasi cinayetler' ile ilgili Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetlerden endişeleniyorum" açıklamasına tepki göstermişti. "Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tamamen deli saçması" ifadelerini kullanan Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'dan yanıt geldi.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “siyasi cinayetler işlenebilir” iddiası ile ilgili “Tamamen deli saçması. İspatlamakla yükümlüsün” sözleri üzerine savcılığa bu konuda dilekçe verdiklerini hatırlattı.
T24'den Eray Görgülü'nün haberine göre, Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Erdoğan, hangi gerekçeyle Meral Akşener’i ve beni tehdit etti? ‘İktidara talip olmaktan vazgeçin’ dedi. Önce bunun yanıtını alması lazım savcılık. Bunun yanıtını aldıktan sonra biz gerekli cevabı veririz. Çünkü tehdidi yapan ben değilim. Tehdidi yapan devletin bir numarası. Milli İstihbarat ona bağlı, emniyet istihbarat ona bağlı. Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ona bağlı. O kişi tehdit ediyor. Sayın Meral Akşener’i tehdit ediyor. ‘Dur daha başına neler gelecek’ diyor, ne demek bu? Beni tehdit ediyor.”
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