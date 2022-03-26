Kılıçdaroğlu'ndan 'Ergenekon' ve 'Balyoz' kumpası mesajı: 'Burunlarından fitil fitil getireceğiz'
Balyoz kumpası sırasında hayatına son veren Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar’ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu çözeceğiz. Askerimizle oturup helalleşeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpasında tutuklanan ve canına kıyan Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar’ı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, "Kumpas mağdurları ile devletin nasıl helalleşeceğini söylemek için geldim. Ergenekon mağdurlarına devlet tazminat ödeyecek ve tazminatı da bu zulmü yapanlardan ve suç ortaklarından tahsil edecek. Yok öyle oldu bittiler" notuyla bir video paylaştı.
Kumpas mağdurları ile devletin nasıl helalleşeceğini söylemek için geldim. Ergenekon mağdurlarına devlet tazminat ödeyecek ve tazminatı da bu zulmü yapanlardan ve suç ortaklarından tahsil edecek. Yok öyle oldu bittiler!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 26, 2022
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"AİLE ACILARI HALA YAŞIYOR"
Basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Balyoz Kumpası’nda kaybettiğimiz Ali Tatar’ın sevgili eşini ziyaret ettim. Bir haksızlık var. Aile acıları hala yaşıyor. Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı, büyük acılar yaşandı. Aileleri büyük acılar yaşadılar” dedi.
"BUNLARI DEVLETİN KADROLARINA KİMLER YERLEŞTİRDİ?"
Kılıçdaroğlu, Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle insanların yaşadıkları acıların sürdüğünü dikkat çekerken, “Devletimizin, askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Bu acıları çektirenleri, devletin kadrolarına kimler yerleştirdi? Bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım. Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar” dedi.
"ASKERİMİZLE DE OTURUP HELALŞECEĞİZ"
Yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Buradan bütün milletime söz veriyorum. Bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacağız. Ve yine milletime söz veriyorum. Bu acıları çektirenlerin burunlardan fitil fitil getireceğiz. Yeter artık diyoruz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın? Ülkeyi yönetenler acı üretmemeli. Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgiyi, hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek, ki yapacağız, yapmakta kararlıyız, Bir şekliyle bu sorunları çözeceğiz. Askerimizle de oturup helalleşeceğiz” diye konuştu.
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