Kemal Kılıçdaroğlu iktidara hazır olduklarını söyledi: '5’li çeteye karşıyız'

26 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Antalya’da gerçekleştirilen “İktidara Hazırız - Büyük Örgüt Buluşması”na katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada partililere “Eğer ben bir kesimden oy alamıyorsam sorunu o kesimde değil kendimizde aramamız gerekiyor. Neden dertleşmiyoruz? Ne kadar çok üyemiz olursa o zaman biz başarılı oluruz” sözleriyle seslendi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"YERİMİZ SOKAKLARDIR"

“Biz sosyal demokrat bir parti olarak fakirin fukaranın yanındayız. Oligarklara, beşli çetelere karşı mücadele eden bir partiyiz. Haktan, hukuktan, adaletten yana bir partiyiz. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Türkiye’nin var olan sorunlarına çözüm üreten tek partiyiz. Sorunumuz çözümleri anlatmamak. Kaybedecek bir günümüz bile yok. Hep beraber çalışacağız. Bizim yerimiz sokaklardır. Çiftçinin, esnafın yanıdır. Yoksa masa, koltuk güzel.”

‘HERKESİ DİNLEYECEĞİZ’

Kılıçdaroğlu, “Toplumun her kesimini dinleyeceğiz, yanında olacağız. Bugüne kadar atmadığımız önemli adımları atmaya çalışıyoruz. Gitmediğimiz kesimlerin tamamına gitmeye çalışıyoruz. Söz verdim. Bu toplumu bütün belalardan Millet İttifakı olarak kurtaracağız. Bu toplumu huzura eriştireceğiz. Bu toplumun unuttuğu kucaklaşmayı yeniden hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı. “Bizim iktidara ihtiyacımız var. Biz iktidar olmak istiyoruz” diyen CHP lideri, “Gençler, özgürlük, iş, aş, üretmek istiyorlar. Biz sizin hedeflerinizi gerçekleştirmek için yola çıktık o zaman gelin kol kola sizin hayallerinizi birlikte gerçekleştirelim” açıklaması yaptı.

‘ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tablosu hediye etti. Böcek, “Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın ortakları ile birlikte alacağınız her kararın arkasında ve yanındayız” dedi.