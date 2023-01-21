Kılıçdaroğlu'ndan 'İsveç' mesajı: Bu faşizmi lanetliyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum." açıklamasında bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran’ı yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum."
İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 21, 2023
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