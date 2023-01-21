Kılıçdaroğlu'ndan 'İsveç' mesajı: Bu faşizmi lanetliyorum

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 17:16

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 17:26

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran’ı yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum."