Kılıçdaroğlu'ndan KYK borçlu öğrencilere destek: 'Faizli KYK borçlarını ödemeyin!'
Mezun olur olmaz iş bulamadan KYK borcuyla borçlanan öğrencilerin sosyal medyadaki çağrılarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) geri ödemeli öğrenci kredisi alan mezunlar bu borç altında eziliyor.
Öğrenci kredi borçları enflasyonla birlikte katlanarak artmaya devam ediyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Son olarak sosyal medyada Türk öğrencilerin iş hayatına 100 bin TL ile başlaması gündem oldu.
12.915 TL kredi alan öğrenciye 53.823 TL; 32.415 TL kredi alan öğrenciye ise 100.488 TL geri ödeme çıktı.
"ÖDEMEYİN"
Öğrencilerin sosyal medyadaki tepkilerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.
"Gençlere sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" ifadelerini kullandı.
Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda. https://t.co/Dzlklm5uCy— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 10, 2022
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