İddia: İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na ‘neden davet edilmedim’ telefonu açtı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:50

Güncelleme: 13.09.2023 - 11:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin etkinliklerine davet edilmediği ve bunun üzerine parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir telefon açtığı iddia edildi.

Gazete Pencere’nin ulaştığı İBB kaynaklarına göre İmamoğlu CHP’nin 8 Eylül’de Ankara’daki parti genel merkezinde düzenlenen 100. yıl etkinliğine davet edilmedi ve bu konudaki sitemini telefonla aradığı Kılıçdaroğlu’na iletti.

İmamoğlu’nun “İstanbul’a üçüncü kez geldiniz ve yine bize haber vermediniz” diyerek nedenini öğrenmek istediği, CHP liderinin ise “İstanbul il yönetimi haber vermedi mi” diye sorduğu belirtildi. İmamoğlu’nun “bilgi gelmedi” yanıtı üzerine de Kılıçdaroğlu “Özel kalemlerimiz görüşsün” dedi.

CHP’DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kentteki etkinlikler için “İmamoğlu dahil bütün parti kurullarının haberdar edildiğini” ifade etmiş, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da önceki gün MYK’dan sonra “Genel Başkanımız bir ile gittiğinde o ildeki tüm parti yetkililerinin o programdan haberi olur. İl başkanlarımız da bunun koordinasyonunu sağlar. Ekrem Bey de bizim belediye başkanımızdır” açıklamasını yapmıştı.