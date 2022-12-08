Kılıçdaroğlu'ndan Öztürk Yılmaz'a geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı telefonla aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da uğradığı saldırı sonucu bıçakla yaralanan Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
BOLU'DA YAKALANMIŞTI
Öztürk Yılmaz, dün akşam saatlerinde Ankara'da bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Saldırı ile ilgili olarak Serhat K. isimli zanlı dün gece Bolu'da yakalanarak ilk sorgusunun ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.
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