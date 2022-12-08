Kılıçdaroğlu'ndan Öztürk Yılmaz'a geçmiş olsun telefonu

08 Aralık 2022 Perşembe, 17:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da uğradığı saldırı sonucu bıçakla yaralanan Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

BOLU'DA YAKALANMIŞTI

Öztürk Yılmaz, dün akşam saatlerinde Ankara'da bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Saldırı ile ilgili olarak Serhat K. isimli zanlı dün gece Bolu'da yakalanarak ilk sorgusunun ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.